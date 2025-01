Viviane Araújo recebe Cacau Protasio e Thelma Assis na quadra do Salgueiro

Rio - Nos preparativos para o Carnaval 2025, Viviane Araújo recebeu, neste sábado (11), a atriz Cacau Protasio e a ex-'BBB' Thelma Assis em uma noite de ensaios na quadra do Salgueiro, na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí, Zona Norte do Rio.

Para a noite de samba, a rainha de bateria do Salgueiro apostou em um vestido nude com franjas e pedrarias. As convidadas de Viviane se jogaram nas cores da escola de samba. Thelminha usou um vestido de mangas longas e saia de plumas vermelho com prata, e Cacau Protasio escolheu uma saia e blazer, ambos vermelhos, e uma camiseta branca.

