Fantasia de Fernanda Torres no tapete vermelho em bloco que homenageia a atriz na TijucaReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2025 14:05

Rio - Embora a temporada de Carnaval ainda não tenha começado oficialmente no Rio, diversos blocos já se espalham pela cidade desde a semana passada . Um dos grandes nomes em alta, Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, é uma das homenageadas pelos foliões neste domingo (12). O bloco Braba Igual à Mãe saiu da Rua Padre Elias Gorayeb, na Tijuca, Zona Norte, onde a atriz passou a infância.

Ao DIA, o saxofonista Thales Browne, criador do bloco, falou sobre como foi a escolha do tema e como chegaram ao nome, que homenageia também a atriz Fernanda Montenegro. "A gente sempre costuma, no pré-carnaval, fazer alguns blocos. E como teve o Globo de Ouro, a gente teve a motivação de fazer um tema diferente. Nós vamos sair da da rua onde ela cresceu, na Tijuca, e vamos terminar no busto do Rubens Paiva. Tem toda uma uma história para ser contada no bloco. A gente tem um grupo, de WhatsApp, em que sugerimos nomes e o pessoal votou em 'Braba Igual à Mãe', e aí a gente está fazendo essa brincadeira, tirando da ideia e colocando na rua hoje", contou.

Thales, que também participa de blocos como Charanga Talismã, do Meu Doce Acabou Hoje, Virtual, Amigos da Onça e Boitatá disse, no entanto, que este é um bloco que não tem chances de sair pelas ruas mais uma vez. O saxofonista é conhecido por criar cortejos que são divulgados em um dia e saem no seguinte, sem desfilar mais de uma vez.

"Ele é um bloco efêmero, que vai acontecer hoje e provavelmente não vai ter novamente", afirmou. Com concentração na Rua Padre Elias Gorayeb, às 9h, o Braba Igual à Mãe saiu às 10h30, deu a volta por trás da Praça Saens Peña e finalizou no busto de Rubens Paiva, localizado na Praça Lamartine Babo, em frente ao Quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, onde foi assassinado no período da Ditadura Militar.

Antes de sair de casa, Thales celebrou a importância de levar blocos de carnaval para lugares que não são comuns no Rio de Janeiro e espalhar a cultura da folia pela cidade. "Estou muito animado. Muitas pessoas não compram ir para a Tijuca, então eu vou entender a repercussão quando eu chegar lá daqui a pouco. Eu sou da área, sou da Tijuca. Estou andando no bairro em que eu cresci. Para além da Fernanda Torres, tem toda a coisa da gente estar fazendo um bloco em um lugar onde não tem muitos blocos, assim do nosso formato. Também é uma maneira de estar participando do espaço, do território carioca, através da folia. Para mim, ressignificar alguns lugares através da da folia faz muito sentido", afirmou.

Tijucana orgulhosa

Orgulhosa de suas origens, Fernanda Torres chegou a manter um perfil no X, antigo Twitter, com o usuário "a tijucana", onde compartilhava seus trabalhos e pensamentos do dia a dia. Em uma das publicações, feita em 14 de outubro de 2010, a atriz falava sobre a rua em que cresceu.

"A tijucana passou a infância na rua Padre Elias Goraiebe, atrás da Sanz Peña, e foi sócia do Tijuca Tênis Clube", escreveu ela, que publicou pela última vez no perfil em 12 de abril de 2012. Seu primeiro post foi em 12 de agosto de 2010.

Globo de Ouro

Responsável por dar vida ao papel de Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, Fernanda Torres foi a vencedora do Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama no último domingo (5). O longa brasileiro, e Fernanda, ainda têm grandes chances de entrar para a disputa do Oscar 2025.

Original Globoplay, "Ainda Estou Aqui", baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. A mulher de Rubens Paiva (Selton Mello) enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido no início da década de 1970.

O longa mostra ainda a passagem dos anos, que acompanha um diagnóstico de Alzheimer, trazendo um relato de sua vida com a doença. O filme ainda trás uma participação emocionante de Fernanda Montenegro, mãe da atriz.