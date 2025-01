Savia David - Reprodução/Divulgação

Publicado 10/01/2025 18:33

Rio - Samba, alegria, glamour e muita emoção marcaram a noite de ensaio da Beija-Flor nesta quinta-feira, 09. A agremiação de Nilópolis premiou alguns de seus componentes com o Troféu Melhores do Ano da Sou Beija. A musa Savia David foi um dos destaques do evento, e apresentou a noite de gala ao lado de Selminha Sorriso. Entre as categorias estavam “Ala do Ano”, “Personalidade do Ano”, “Alegoria do Ano”, “Som Soberano”, “Look do Ano”, etc.