Sabrina Sato cai no samba em primeiro ensaio do ano da Vila Isabel

Rio - A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, caiu no samba, na noite desta quarta-feira (8), no primeiro ensaio de rua de 2025 da Vila Isabel. Apesar do tempo chuvoso, a rainha de bateria surgiu deslumbrante ao lado de outros membros da agremiação.

Em São Paulo, ela ocupa o mesmo posto - há 20 anos - na Gaviões da Fiel. Para arrasar no ensaio, a apresentadora usou um vestido branco - representando uma das cores da escola - cheio de franjas. Cabelo preso, colar e brincos enormes completaram o visual.

Os ensaios acontecerão todas as quartas-feiras, até fevereiro. Eles iniciaram em 28 de setembro do ano passado e teve um período de pausa entre a última quinzena de dezembro e a primeira semana deste mês.



A Vila Isabel levará para o Carnaval 2025 o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. A azul e branca será a última agremiação a desfilar na segunda-feira, 3 de março, na Marques de Sapucaí.



