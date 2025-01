Edson Pereira seguirá na Amarelo e Azul da Zona Norte - Geissa Evaristo / Divulgação

Publicado 01/01/2025 15:13 | Atualizado 01/01/2025 15:24

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, nesta terça-feira (31), a renovação do contrato do carnavalesco Edson Pereira, faltando 60 dias para o desfiles do Grupo Especial. O presidente Fernando Horta fez o anúncio durante um almoço de comemoração dos 93 anos de fundação da agremiação do Morro do Borel.



Horta informou ainda que o artista seguirá por mais um ano na Amarelo e Azul, que já iniciou os trabalhos de pesquisa do enredo do Carnaval 2026.



"Só quero agradecer a confiança e dizer que estou muito feliz em fazer parte dessa família que é a Unidos da Tijuca. Me sinto realmente à vontade e disposto em lutar e brigar ainda mais para fazer a escola sempre ter uma ordem crescente", afirmou Pereira.



Edson Pereira formou-se em Belas Artes e, em pouco tempo, começou a trabalhar como desenhista e pintor de arte nas escolas de samba. Em 2005, surgiu a primeira oportunidade como carnavalesco na Unidos de Padre Miguel, realizando trabalhos de ponta. No Grupo Especial, estreou em 2010 pela Unidos do Viradouro, com passagens pela Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos de Vila Isabel. No carnaval paulistano, foi vice-campeão com a Mocidade Alegre em 2022.



Em 2025, a Unidos da Tijuca desfilará com o enredo "Logun-Edé - Santo Menino que Velho Respeita", na segunda-feira, 03 de março.