Viviane Araujo recebe atores da Globo em pré-réveillon do Salgueiro

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, brilhou no Pré-réveillon do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (28). De vestido branco, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpo escultural e, como de costume, mostrou muito samba no pé.

Intérprete de Rosana em "Volta por Cima", a atriz recebeu alguns colegas da novela no evento, como Fabrício Boliveira, Adanilo e Rodrigo Fagundes. A atriz Carla Cristina Cardoso, no ar como Iolanda em "Garota do Momento" e os intérpretes Neguinho da Beija-Flor e Ito Melodia também estiveram no local.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

