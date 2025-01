Ensaio do bloco Desliga da Justiça anima foliões no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2025 20:46

Rio - Diversos cariocas aproveitaram o primeiro sábado de 2025 (4) para curtir o ensaio aberto do tradicional bloco Desliga da Justiça. A festa, que aconteceu na Rua Miguel Couto, Região Central, também contou com a participação do Fogo e Paixão.

Com concentração marcada para às 15h, na frente da sede do Espaço Cultural Cachaça Axé, o 'Desliga Convida' teve abertura do bloco Fogo e Paixão, que levou sua bateria completa para animar o público. Às 16h, foi a vez do Desliga, como é carinhosamente chamado, divertir os foliões.

Este foi o terceiro ensaio do Deliga da Justiça na preparação para o Carnaval 2025. Os eventos, que vão até o dia 8 de fevereiro, acontecem sempre aos sábados. O próximo cortejo será no dia 11, com participação do bloco Piratas do Axé.