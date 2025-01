Giovanna Lancellotti durante o ensaio da Beija-Flor de Nilópolis - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 10/01/2025 08:47

Rio - Giovanna Lancellotti, de 31 anos, marcou presença no ensaio da Beija Flor de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (9), e caprichou no visual. A atriz escolheu um vestido azul coladinho e com recortes na cintura, que deixava seu corpo em evidência.

Como de costume, ela sambou muito e também demonstrou muita simpatia com os fãs e demais integrantes da escola. A artista esteve no local acompanhada do noivo, Gabriel David.

Rainha de bateria da Beija-Flor, Lorena Raissa também compareceu ao ensaio. À espera do primeiro filho, ela deu um show de samba no pé. Outras celebridades que estiveram no local foram Lipe Ribeiro e a mulher, Andressa Castorino.

A escola levará para a Avenida, em 2025, o enredo "Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os sambas", em homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de Carnaval, morto em 2021 por complicações da covid. A escola cruza a Sapucaí no dia 3 de março.