Viviane Araujo samba muito na quadra do Salgueiro Anderson Bordê / AgNews

Publicado 10/01/2025 08:16

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, se jogou no samba durante o ensaio do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (10). Rainha de Bateria da agremiação, a atriz deu um show de simpatia na quadra e atraiu olhares. Para o evento, ela apostou em um conjunto vermelho, que valorizava suas curvas.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.