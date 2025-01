Savia David, musa da Beija-Flor - Divulgação

Savia David, musa da Beija-FlorDivulgação

Publicado 12/01/2025 19:10 | Atualizado 12/01/2025 19:42

Rio - A musa da Beija-Flor, Savia David, usou um look nas cores azul-claro, rosa e branco para homenagear mulheres trans, durante o ensaio de rua da escola, neste sábado (11), em Nilópolis. A escolha das tonalidades refletiu a bandeira da comunidade transgênero. O evento, intitulado "Encontro de Quilombos", contou com a participação da agremiação Paraíso do Tuiuti.



Savia revelou que seu figurino foi inspirado no enredo da Azul e Amarela para 2025, que abordará a história de Xica Manicongo, reconhecida como a primeira travesti do Brasil. A musa destacou a importância de utilizar o carnaval como espaço para celebrar a diversidade. "É uma honra imensa poder fazer essa homenagem. Sempre acreditei no carnaval como uma festa democrática. Temos mulheres trans que brilham hoje nas escolas de samba, não só nos bastidores, onde sempre estiveram presentes, mas também em cargos de destaque como de Rainha, Musas, etc", afirmou.

Savia também ressaltou o papel das escolas de samba na conscientização social. "E não precisa ser nosso local de fala para que a gente possa conscientizar as pessoas, porque a gente que está inserida no meio entende que não é fácil ser LGBT no universo do samba", disse. Ela mencionou o alto índice de violência contra pessoas LGBTQIAP+ no Brasil, alertando sobre o impacto dessa realidade. "As escolas de samba têm esse poder de divertir, mas também trazer para os seus foliões pautas importantes para a sociedade", concluiu.