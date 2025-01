Paolla Oliveira - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira Reprodução de vídeo

Publicado 15/01/2025 07:54 | Atualizado 15/01/2025 09:01

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, participou do ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (15), e atraiu todos os olhares. Rainha de bateria da escola, a atriz sambou muito, recebeu o carinho dos fãs e deu um show de simpatia.

fotogaleria

No Instagram, a a atriz explicou sobre a inspiração de seu look. "Chama Jarina! Hoje é dia de homenagear nossa cabocla na Grande Rio. Conhecida por sua sabedoria e profunda conexão com a natureza. Seus olhos brilhavam como as águas cristalinas do rio, e sua voz ecoava como o canto suave dos pássaros ao amanhecer", explicou na legenda.

"Diziam que seu maracá possuía poderes milagrosos, capazes de curar enfermidades, afastar espíritos ruins e trazer paz para aqueles que o escutassem com o coração aberto. Com o coração aberto e transbordando para mais um ensaio com a minha bateria", completou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)



Outras famosas que compareceram ao ensaio foram Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, as ex-BBB Isabelle Nogueira e Alane Dias, Mileide Mihaile, Adriana Bombom, Mell Muzzillo e Karen Lopes.

Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.