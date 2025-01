Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Publicado 17/01/2025 12:40

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou alguns registros da lua de mel com Sabrina Sato, de 43, no Instagram, nesta sexta-feira (17). O casal aproveitou uns dias de descanso em Trancoso, na Bahia, na companhia de Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Em uma das imagens, Nicolas e Sabrina posaram coladinhos em uma praia da região. Em outras, eles aparecem todo sorridentes e trocando beijinhos durante um jantar. "Mahalo a nui loa (Muito obrigado)", escreveu Nicolas na legenda da publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)