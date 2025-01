Shakira - Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2025 18:03

Rio - Shakira, de 47 anos, deixou os fãs brasileiros em êxtase nesta sexta-feira (17) ao mandar um recado especial para os fãs sobre sua próxima visita ao país. A artista se apresenta no Brasil em duas datas pela turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: no dia 11 de fevereiro no Rio de Janeiro e no dia 13 de fevereiro em São Paulo.



Em um post no Instagram, Shakira publicou um álbum de fotos mostrando os preparativos finais para sua chegada. "Na reta final dos ensaios! Vejo vocês no Rio no dia 11 de Fevereiro!", escreveu ela, inicialmente em inglês. "Brasil, eu mal posso esperar para me reunir com vocês! Beijão!", acrescentou em português.



Nos comentários, os internautas ficaram alvoroçados. "Só vem, rainha", disse um fã. "Te amo", declarou mais um. "Estou ansioso por você", afirmou outro.