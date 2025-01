Thaeme Mario?to - Reprodução/Instagram

Thaeme Mario?toReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2025 17:57

Rio - Thaeme Mariôto comentou a possibilidade de aumentar a família em interação com os seguidores nesta sexta-feira (17). A cantora é mãe de Liz, de 5 anos, e Ivy, de 3, frutos do casamento com o empresário Fábio Elias.

fotogaleria

"Às vezes dá vontade, mas aí eu lembro a loucura que a minha vida é de viagens e eu desisto rapidinho. Na fase que as meninas estão, tudo fica mais tranquilo. Mas deixar um bebê que precisa mamar no peito em casa para mim é um grande desafio. E levar só um bebê e deixar as duas em casa não daria também", afirmou.

A artista, que forma a dupla Thaeme e Thiago, detalhou como equilibra a carreira com a maternidade. "Eu filtro muito os compromissos hoje para que eu possa ter tempo de qualidade com elas. Geralmente, viajo mais aos finais de semana. Durante a semana estou com elas e sou mãe quase que em tempo integral. Brinco, educo, dou banho, faço dormir, levo e busco na escola, consultas, compromissos... Amo ser mãe".