Grávida, Lexa reage às mudanças no corpo e surpreende com novas medidasReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2025 16:53

Rio - Lexa, de 29 anos, está vivendo um momento especial com a chegada da primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Grávida, a funkeira compartilhou nesta sexta-feira (17) um vídeo nas redes sociais, onde revelou as mudanças no corpo durante a gestação, enquanto se prepara para atravessar a Sapucaí como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval deste ano.

No vídeo, Lexa aparece tirando medidas para a confecção de sua fantasia e se surpreende com os novos números do manequim. Comparando com outubro de 2024, quando anunciou a gravidez, a cantora revelou que sua cintura passou de 68 cm para 88 cm. "É óbvio que sabemos que a tendência é crescer, mas quando os números vão pulando nessa velocidade, a gente assusta. Deus abençoe, filhota! Mamãe tá amando você aqui", escreveu.



Ao medir o quadril, a surpresa foi ainda maior: "Oi? Não é possível! Tira de novo? Não é possível que eu esteja com tudo isso. Estou assustada", disse a cantora ao descobrir que agora tem 111 cm, um aumento significativo em relação aos 106 cm medidos em novembro.



Mesmo chocada com as mudanças, Lexa afirmou estar tranquila e feliz com o processo da gestação. "A última medição que a gente vai fazer vai ser na semana do carnaval", comentou um amigo da cantora, ao que ela respondeu: "Nossa! Vou estar enorme então."