Davi Brito surge aos beijos com dentista - Reprodução / Instagram?

Davi Brito surge aos beijos com dentistaReprodução / Instagram?

Publicado 17/01/2025 17:30

Rio - Parece que Davi Brito está amando! O campeão do "BBB 24", de 22 anos,

compartilhou cliques românticos nesta sexta-feira (17). Nas imagens, o baiano aparece aos beijos com Adriana Paula, que é cirurgiã dentista, durante uma viagem que fizeram juntos.

fotogaleria

"Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", escreveu Davi na legenda da publicação.Quando entrou no BBB 24, Davi vivia um relacionamento com Mani Reggo, que é 20 anos mais velha que o baiano. O relacionamento deles ganhou visibilidade aqui fora durante o reality, mas o romance chegou ao fim assim que ele saiu da casa com o prêmio milionário.Após o término com Mani, Davi Brito viveu um conturbado affair com Tamires Assis. Eles começaram a se envolver no Festival de Parintins. Depois disso, ela decidiu viajar a Salvador para encontrar o ex-BBB. Ele, no entanto, alegou que estava doente e pediu para ela voltar a Manaus, pois estava doente. O baiano chegou a postar a foto de um termômetro para dizer que estava com febre, mas internautas notaram que ele pegou a foto no Google.