Publicado 17/01/2025 15:35

Rio - Isabelle Nogueira respondeu a caixinha de perguntas do Instagram e falou sobre o aumento de seus seios. A ex-BBB e influenciadora negou que tenha trocado as próteses de silicone e que apenas ganhou alguns quilos.

fotogaleria "Não aumentei. Engordei, e por isso parece que o seio está um pouquinho maior. Mas já voltei à ativa, aos treinos. Mas essa impressão é porque ganhei um quilinho a mais, um ou outro ali", explicou.

A Cunhã Poranga do Boi Garantido comentou a decisão de colocar as próteses. "Eram muito grandes [os seios]. Quando eu comecei a treinar musculação e por conta da dança, foram diminuindo muito a ponto de um dia ter só a ilusão de que um dia eu tinha tido seio. O que me levou a colocar silicone foi a ausência do que um dia eu tinha tido", disse.