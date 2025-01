De maiô amarelo, Paolla Oliveira rouba a cena em dia de gravação na praia

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, exibiu sua beleza e simpatia na praia do Pepê, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (17). Sob o forte calor do Rio, a atriz, que aguardava o início das gravações de um comercial, não pensou duas vezes antes de se refrescar em um chuveiro próximo à areia.



Usando um maiô amarelo que destacou sua boa forma, Paolla chamou a atenção de quem estava por perto. Ela sorriu enquanto se refrescava e, após o banho, caminhou tranquilamente pela praia. Sempre estilosa, a atriz completou o look com óculos escuros, que a protegeram do forte sol carioca.

Relatar erro