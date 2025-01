Andrea de Andrade - Ricardo Leal / Divulgação

Publicado 17/01/2025 11:38 | Atualizado 17/01/2025 15:03

Rio - Andrea de Andrade, de 38 anos, compareceu ao ensaio da Porto da Pedra, nesta quinta-feira (16), na quadra da agremiação. Rainha de bateria da escola, a influenciadora digital usou um vestido dourado coladinho, que valorizava seu corpo escultural. No evento, ela ainda sambou muito e recebeu o carinho dos fãs. A beldade fez questão de atender aos pedidos de fotos.

"É importante nossa presença nos ensaios, até mesmo para ter um entrosamento com os ritmistas. E eu me divirto muito. Adoro estar aqui", disse ela, que estava acompanhada do marido César Thadeu, e do filho, Rinaldo de Andrade, no evento.

A preparação da beldade para o Carnaval já começou. Ela, que perdeu 8 kg, reimplantou chip da beleza, passou a fazer exercícios aeróbicos e mudou a dieta. "Estou fazendo aulas de samba, que queima calorias, e mais cardio. Além disso, dei uma apertada na dieta e estou comendo menos por causa da correria do carnaval", comentou.

Musa da escola, Anny Alves também participou do ensaio e usou um vestido cravejado de cristais e strass."Este vestido tem sete anos. Usei apenas uma vez e o guardei. Hoje, é a segunda vez que sai do meu closet. Sou uma musa consciente, tenho compromisso com a sustentabilidade, evito o descarte e, sempre que possível, dou novas leituras às minhas peças", afirmou a professora, que vive na Croácia há 11 anos.

A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar no sábado, 1º de março e, apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.