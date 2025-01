Paraíso do Tuiuti fará um cozido para celebrar o dia de São Sebastião - Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Publicado 17/01/2025 12:56 | Atualizado 17/01/2025 12:58

Rio - O Paraíso do Tuiuti servirá um cozido para celebrar o dia se São Sebastião, na segunda-feira (20), a partir das 14h. A agremiação abrirá as portas da quadra para comemoração, e contará com apresentação de todos os segmentos da azul e amarelo de São Cristóvão, Salgueiro, Grande Rio e Renan Oliveira. Na abertura da festa, terá uma missa para o santo padroeiro da escola.

A entrada custa R$ 40, com o cozido liberado. Para reservar mesas e camarotes, é necessário entrar em contato pelo (21) 97398-1021. A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33, bairro de São Cristóvão.

Neste ano, o Paraíso do Tuiuti será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval. Terá como enredo, "Quem tem medo de Xica Manicongo?", uma homenagem a primeira travesti não indígena do Brasil. O tema é de autoria do carnavalesco Jack Vasconcelos.