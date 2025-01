Patrícia Poeta participa do ensaio de rua da Grande Rio - Webert Belicio / Agnews

Publicado 20/01/2025 08:44

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, marcou presença no ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite deste domingo (19). Musa da escola, a apresentadora do "Encontro" apostou em um vestido verde bordado com seis mil canutilhos, franjas e plumas, inspirado na "Cabocla Jarina", uma das três princesas turcas citadas no samba-enredo da agremiação.

No local, a jornalista sambou muito e deu um show de carisma. David Brazil publicou um vídeo, no Instagram, de Patrícia se esbaldando. "Olha a Patrícia aí, gente", escreveu ele na legenda.







Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.