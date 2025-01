Lore Improta exibe look escolhido para ensaio - Reprodução Instagram

Lore Improta exibe look escolhido para ensaio Reprodução Instagram

Publicado 20/01/2025 09:50 | Atualizado 20/01/2025 12:39

Rio - Lore Improta, de 31 anos, exibiu o look escolhido para o ensaio de rua da Unidos do Viradouro, neste domingo (19). A musa da agremiação publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e contou que o vestido usado foi todo pensado para representar o enredo da escola de samba.

"Hoje represento um símbolo vivo do nosso enredo, confeccionado com a semente lágrima de Nossa Senhora, unindo tradição, espiritualidade e a magia do samba. Meu vestido foi todo pensado na energia sagrada da Jurema, representando as raízes ancestrais e a riqueza das tradições", escreveu na legenda.

Nos comentários, internautas elogiaram a dançarina. "Eu amo que todas as roupas que você usa nos ensaios, além de serem lindíssimas, são carregadas de significados! Surreal o seu comprometimento com os ensaios da Viradouro", disse um. "Ela tem a energia de gostosa. Uma verdadeira musa", afirmou outro. "Você é incrivelmente linda, humilde e com samba no pé. Hoje te vi de pertinho", comentou mais um fã.

A atual campeã do grupo especial do Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro está em busca de seu quarto título. A agremiação irá apresentar ao público, o enredo "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos", desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.