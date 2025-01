Andrea de Andrade exibe as curvas em ensaio da Porto da Pedra na Sapucaí

Rio - Andrea de Andrade, de 38 anos, marcou presença no ensaio da Porto da Pedra, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (20), e se esbaldou. De cropped e shortinho, a rainha de bateria da agremiação deu um show de boa forma e sambou muito à frente dos ritmistas da bateria "Ritmo Feroz".

Na ocasião, ela ainda recebeu Tati Minerato, ex-rainha de bateria da escola, e posou para fotos com ela. Atualmente, Tati reina à frente da Estácio de Sá.

A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar no sábado, 1º de março e, apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.

