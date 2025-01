Bloco Tamo Junto costuma reunir milhares de pessoas na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 21/01/2025 11:25 | Atualizado 21/01/2025 11:40

Rio - Maior bloco da Zona Oeste, o Tamo Junto está promovendo um concurso para escolher a musa do Carnaval 2025. O principal requisito é que candidata more na região, e a vencedora levará R$ 5 mil como prêmio.

"O Tamo Junto já é um bloco consolidado e que recebe foliões de todas as partes da cidade, o que muito nos orgulha, porque é nesta época que a nossa região mostra a potência cultural que tem e, por conta disto, nós queremos exaltar a beleza que a mulher de Bangu, Realengo, Padre Miguel e adjacências tem", diz Bruno Santanna, fundador do bloco, que desfilará no dia 23 de fevereiro.

Fundado há duas décadas, o bloco, que costuma reunir 30 mil pessoas, já teve como rainhas e musas nomes como Anitta, Marvvila, Valeska, Quitéria Chagas e Jojo Todynho. A rainha de 2025 é a cantora Bruna Almeida.

Para a disputa, George Louzada, coreógrafo e diretor artístico da Mocidade Independente, será o responsável pela seleção. A grande final acontecerá no dia 9 de fevereiro. As interessadas podem se inscrever por meio do formulário e conferir atentamente o regulamento nas redes sociais do Tamo Junto

Mais informações estão disponíveis pelo whatsapp (21) 97903-9235.