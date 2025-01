Blocos da Zona Portuária irão se apresentar com instrumentos novos - Divulgação

Publicado 22/01/2025 11:25 | Atualizado 22/01/2025 12:00

Rio - A Zona Portuária será palco, no dia 1º de fevereiro, a partir das 15h, do 1º Festival Porto Folia: o maior encontro de blocos da cidade. O evento gratuito, que marca a abertura oficial do Carnaval de rua, também receberá convidados, como os cantores Elzo Belmonte e Emerson Dias, além do grupo Pique Novo e da escola de samba Vizinha Faladeira. A organização é da Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária, com apoio da prefeitura.

Presidentes dos blocos pertencentes à Liga subirão ao palco com crianças das comunidades levando os seus estandartes. Simbolizando o futuro do Carnaval de rua, portas-bandeiras mirins do projeto social de mestre-sala e porta-bandeira Dodô da Portela, que fica no Morro da Providência, se apresentarão. Em seguida, os 15 blocos da Zona Portuária começam a festa com muita animação, trazendo o melhor da folia e transformando a Praça Mauá em um grande encontro de foliões.Barraquinhas serão montadas no local para venda de comidas, bebidas, camisas e demais acessórios. Todo valor arrecadado ficará para cada bloco, que com isso, terá uma renda própria para desfilar pelas ruas dos bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa até o dia 9 de março. Para o festival, todos os blocos utilizarão instrumentos novos.Para a Presidente da Liga, Rosiete Marinho, esse evento vai transformar o Carnaval da região: "Ao longo dos anos vimos a oportunidade de trazer novas ideias, agregando a diversidade e o aquilombamento da história das nossas comunidades e da nossa Pequena África, que é o nosso berço e origem. A ideia surge do diretor fundador da Liga Portuária, Waldir Paim, que faz uma homenagem a nossa cultura e aos trabalhadores do Porto que fundaram os primeiros blocos da Zona Portuária".Atualmente os filiados à Liga são: Independente do Morro do Pinto, Leão da Pedra, Foliões da Prainha, Fiquei Firme da Favela, Escorrega Mas Não Cai, Eles que Digam, Banda da Conceição, Regos Barros, Urubu Malandro, Coração das Meninas, Piranhas do BDS, Batuke de Ciata, Pinto Sarado, ARC e Só Cachaça. Desses, alguns são muito tradicionais na região, como o Fiquei Firme da Favela, fundado como escola de samba na década de 1930; e o Independente do Morro do Pinto, fundado na década de 1960.Serviço:1º Festival Porto FoliaData: 1º de fevereiroHorário: a partir das 15hLocal: Praça MauáEntrada gratuitaClassificação Livre