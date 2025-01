Erika Januza participa do ensaio da Viradouro - Reprodução de vídeo

Erika Januza participa do ensaio da ViradouroReprodução de vídeo

Publicado 22/01/2025 11:04

Rio - Rainha de bateria da Viradouro, Erika Januza, de 39 anos, se esbaldou no ensaio da agremiação, na noite de terça-feira (21), na quadra da escola, em Niterói. De top e shortinho, a atriz deu um show de samba no pé à frente da Furacão Vermelho e Branco e demonstrou muita simpatia.

fotogaleria

No Instagram, a artista publicou um registro 'entregando tudo' durante o ensaio. "Minhas terças de amor", escreveu ela na legenda. Nos comentários, Erika recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita", disse Giovanna Cordeiro. "Eu amo e não é pouco. Que mulher Brasil", afirmou a ex-BBB Natália Deodato. "Perfeita, mulherão", reagiu um fã. "Como saba", opinou outro.







Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.