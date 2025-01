Unidos da Tijuca homenageia Lexa - Reprodução do Instagram

Publicado 22/01/2025 09:07

Rio - Internada em São Paulo, Lexa foi homenageada pela Unidos da Tijuca, nesta terça-feira (21), depois de deixar o posto de rainha de bateria da agremiação devido a sua saúde. Em uma nota publicada no Instagram, a escola de samba agradeceu a parceria da artista durante os últimos cinco anos e disse que ela sempre será bem recebida pelos integrantes da azul e amarelo-ouro.

"Mais do que um agradecimento, este pronunciamento é a honra ao nosso compromisso de companheirismo e parceria, uma qualidade que acompanha a Unidos da Tijuca ao longo de sua trajetória. Lexa, acima de Rainha de Bateria da Pura Cadência, foi também parte da escola, parte dos tijucanos e tijucanas, ao longo dos cinco anos em que esteve conosco", diz o comunicado.

"Hoje a nossa sapequinha se despede com muito respeito e consideração pela família tijucana e nós por ela. A Unidos da Tijuca será sempre uma casa para você e nossa Sofia. Obrigada, rainha! - e que Logun-Edé esteja com você", finaliza.







Grávida da primeira filha, Sofia, Lexa comunicou aos fãs que não desfilará pela Unidos da Tijuca, no Carnaval deste ano, devido a sua saúde e da bebê. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança", informou.