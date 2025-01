Giovana Cordeiro - Anderson Bordê / AgNews

Publicado 24/01/2025 08:58 | Atualizado 24/01/2025 09:07

Rio - Giovana Cordeiro, de 28 anos, participou do ensaio da Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (23). De top e saia vermelha, a atriz, que é musa da agremiação, se esbaldou e exibiu o corpão em forma. "Mais um ano com meu Tigre", afirmou a artista, em um vídeo publicado no Instagram Stories, citando o animal símbolo da escola.

fotogaleria

Outra musa que marcou presença na quadra da vermelho e branco foi Anny Alves. Ela sambou muito ao lado de Giovana e elogiou a atriz. "É uma querida, atriz talentosa e mulher de coração gigante. Desfilou aqui no ano passado e segue conosco, porque, quando amamos uma agremiação, não importa se ela está no Grupo Especial ou na Série Ouro, o respeito, a entrega e a dedicação são as mesmas. O fato dela estar aqui diz tudo!", declarou.

Andrea de Andrade, rainha de bateria, também roubou a cena no ensaio. Usando um look dourado, ela deu um show de boa forma e simpatia.

A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar no sábado, 1º de março e, apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.