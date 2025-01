Acadêmicos de Niterói iniciará seus ensaios na Avenida Amaral Peixoto neste domingo - Gabriel Belmiro / Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 24/01/2025 13:28

A Acadêmicos de Niterói iniciará seus ensaios na Avenida Amaral Peixoto, no Centro do município da Região Metropolitana, neste domingo (26), a partir das 17h. Após diversas atividades no Clube Fluminensinho, a agremiação levará sua comunidade e segmentos para melhorar ainda mais sua preparação.