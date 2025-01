Salgueiro reúne famosas em ensaio de rua; veja as fotos

Rio - A preparação para o carnaval continua à todo vapor! O Salgueiro realizou mais um ensaio de rua, na noite desta quinta-feira (23), na Zona Norte do Rio, e reuniu um time de famosas. Musas da agremiação, Rebecca, Thelma Assis e Flávia Alessandra sambaram muito e atraíram todos os olhares.

Thaís Vasconcellos, mulher de Ferrugem, que vai desfilar como semi-destaque na escola, também se esbaldou. O cantor acompanhou tudo de pertinho e posou para algumas fotos com a amada. Carla Cristina Cardoso, a Iolanda de "Garota do Momento", foi outra celebridade que marcou presença no ensaio.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

