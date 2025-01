Tainá Sousa posa com o carnavalescos da Mangueira, Sidnei França - Wallace Ximenes

Publicado 24/01/2025 08:53

Rio - A influenciadora maranhense Tainá Sousa visitou o barracão da Mangueira, na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (23), e conferiu os bastidores dos preparativos para o desfile da Verde e Rosa. Recebida pelo carnavalesco Sidnei França, ela também conheceu os detalhes do enredo "À Flor da Terra - No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões", que exalta a ancestralidade africana e o legado dos bantus para a cultura carioca.