Sambódromo Marquês de Sapucaí passou por uma série de ajustes para receber os ensaios técnicos - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 16:20 | Atualizado 24/01/2025 18:50

Rio - A temporada de ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro para o Carnaval 2025 começa neste sábado (25) e domingo (26), respectivamente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio. Com entrada gratuita, os testes de desfile acontecerão todos os fins de semana até o início da folia, em março.

Nesta sexta-feira (24), a avenida passou por uma série de reformas para garantir que esteja em perfeitas condições para receber os aguardados testes. As intervenções incluíram melhorias na estrutura, ajustes na iluminação e revisão dos sistemas de som.

Na primeira fase de testes, as escolas do Grupo Especial se apresentam três por noite, aos sábados, a partir das 19h. Aos domingos, o destaque vai para as agremiações da Série Ouro, com quatro escolas por dia, começando às 18h. Confira o calendário completo no fim da matéria.



O pontapé inicial será dado pela Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente de Padre Miguel, que se apresentam no sábado. Já no domingo (26), é a vez das escolas da Série Ouro: União do Parque Acari, Em Cima da Hora, Inocentes de Belford Roxo e União da Ilha do Governador.



Na última semana antes do Carnaval, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, será realizado o tradicional teste de luz e som da Sapucaí. Nesse período, cada escola fará mais uma apresentação, agora em um formato concentrado e dividido em três dias.



Após anos de restrições, as escolas do Grupo Especial terão a oportunidade de realizar testes na Sapucaí em duas datas diferentes antes dos desfiles oficiais, que ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de março.

Unidos de Padre Miguel

No retorno ao Grupo Especial, após um jejum de mais de 50 anos, a Unidos de Padre Miguel apresentará o enredo "Egbé Iya Nassô", assinado pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato. O diretor de Carnaval, Cícero Costa, ressaltou a importância dos testes antes do desfile oficial.

"Estamos trabalhando com foco e dedicação para fazer história. Os ensaios são fundamentais para nossa preparação, e cada detalhe está sendo planejado com cuidado. O público pode esperar uma escola vibrante, com energia contagiante e harmonia impecável. Queremos emocionar e envolver todos na Avenida", afirmou.

Unidos da Tijuca

A Unidos da Tijuca levará à Sapucaí o tema "Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita", do carnavalesco Edson Pereira. Pablo Guerreiro, diretor artístico, destacou a essência da preparação. "Nossa preparação é um despertar, onde cada componente entende o artista que é no palco sagrado da Sapucaí. Vocês verão uma escola cantando, dançando e se divertindo muito, revelando os mistérios e o axé de Logun-Edé."

Mocidade Independente de Padre Miguel

Com o enredo "Voltando para o futuro: Não há limites para sonhar", assinado por Renato e Márcia Lage, a Mocidade promete um teste carregado de emoção, especialmente após a recente perda de Márcia. Ela morreu na manhã do último domingo (19), aos 64 anos.

Mauro Amorim, diretor de Carnaval da agremiação, assumiu que sábado será de intensa preparação. "Ensaio técnico é sempre um verdadeiro teste para nós. Conseguimos colocar em prática muita coisa do dia do desfile. E a mocidade tem uma torcida gigante que faz desses testes um verdadeiro carnaval. E nesse dia será mais especial ainda por estarmos unidos depois da triste perda da nossa estrela Márcia Lage", destacou.

Paraíso do Tuiuti



A Paraíso do Tuiuti vai questionar na Marquês de Sapucaí "Quem tem medo de Xica Manincongo?", do carnavalesco Jack Vasconcelos. Em meio à correria do pré-desfile, a escola está focada em realizar uma grande apresentação.



"O ensaio técnico é uma grande festa para o público e um treino sério para as escolas de samba. Focamos em fazer uma grande apresentação para quem está ali na arquibancada, mas sem deixar de olhar a nossa parte técnica. Analisamos canto, andamento da escola, coreografias do desfile. É um treino e uma festa muito importante para nós", analisou o diretor de Carnaval André Gonçalves.

GRES Beija-Flor

A Beija-Flor de Nilópolis levará à Sapucaí o samba-enredo "Laíla de Todos os Santos", uma emocionante homenagem ao icônico diretor de Carnaval Laíla, falecido em 2021. O enredo promete exaltar o legado de um dos maiores nomes da história do samba, que deixou uma importante marca na cultura popular brasileira.

Selminha Sorriso, porta-bandeira da escola, destacou a importância dos testes técnicos, que vão além da preparação para o desfile oficial. Para ela, esses momentos carregam a magia e a essência do Carnaval. "O ensaio técnico é mágico. Você sente o calor humano, vê o povão vibrando, a energia de quem torce de verdade pelos sambistas. É uma conexão única com o público, que nos enche de emoção e nos motiva ainda mais", diz.

A porta-bandeira também reforça a importância dos testes antes do grande dia. "É uma oportunidade essencial para treinar e testar o andamento de tudo, porque cada detalhe importa. Eu defino esse momento como o Carnaval do povo. É incrível ver como o Carnaval cresceu e perceber que esses momentos permitem às pessoas experimentar um pouco do espetáculo grandioso que é o Carnaval do Rio de Janeiro", conclui.

Estação Primeira de Mangueira

Sob a luz do Carnaval, a Estação Primeira de Mangueira levará para a Avenida um olhar sobre a presença dos povos bantos na cidade do Rio. Dudu Azevedo, diretor de Carnaval, garantiu que a escola encantará já nos testes.

"A potência do seu povo cantando, a organização, e o que nunca faltou, que é a emoção, passar na avenida cantando, emocionando e encantando. A grande surpresa é o público esperar por ela [Mangueira]. A escola sempre surpreende nos seus ensaios", disse.

Unidos de Vila Isabel

A Unidos de Vila Isabel desfilará no Carnaval de 2025 com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", uma homenagem às lendas brasileiras, como o Curupira, o Boitatá e o Saci. "A comunidade de Vila Isabel vai levar muita garra e um canto forte para os ensaios técnicos, assim como tem ocorrido em todos os ensaios ao longo da temporada 2025. Estamos preparando um Carnaval à altura da grandeza do nosso pavilhão, com o trabalho incansável de uma equipe talentosa e comprometida", destacou o diretor de Carnaval, Moisés Carvalho.

Para Dandara Oliveira, musa da Vila Isabel, os ensaios são o primeiro termômetro para avaliar a harmonia e o canto da agremiação. Ela também destaca a importância desses momentos para pessoas que, por não terem condições de comprar ingressos para os desfiles oficiais, têm a chance de vivenciar o clima do carnaval. "Esses ensaios são uma oportunidade para quem não pode estar no Sambódromo nas datas oficiais, mas deseja sentir a energia da escola", afirma Dandara.

GRES Portela

A Portela levará para a avenida o samba "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol", uma homenagem ao cantor Milton Nascimento. Junior Schall, diretor de Carnaval da agremiação, comemorou a novidade de as escolas terem dois dias de ensaios na Sapucaí. Para ele, essa mudança será fundamental para o desenvolvimento dos componentes durante o desfile.

"O início dos ensaios gera uma grande expectativa, porque você entra no palco principal e coloca em prática tudo o que foi treinado com as comunidades, que também buscam a harmonia no canto. Em 2025, os ensaios ganham ainda mais importância, com o segundo dia sendo um teste de luz e som, algo que as escolas já desejavam há muito tempo. A expectativa é enorme para entender como esses dois ensaios vão ajudar as agremiações", afirma.



Acadêmicos do Grande Rio

A Grande Rio entrará na Avenida com o tema "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", uma música que nasceu da parceria do grupo de compositores da escola Deixa Falar, de Belém do Pará, formado por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

Fabricio Machado, mais conhecido como Mestre Fafá, será o responsável por conduzir a bateria da escola. Para ele, as simulações no Sambódromo são fundamentais para uma boa apresentação.

"Eu acho de suma importância os ensaios técnicos, principalmente agora em dois dias, mesmo que o primeiro seja sem som oficial. Acho que você treinar no local onde vai desfilar, onde vai participar de uma competição que está cada vez mais difícil, é muito importante", diz mestre Fafá. Ainda segundo ele, o primeiro ensaio vai servir como um teste. "Essa é uma safra incrível de grandes sambas de todas as escolas do Rio de Janeiro, então acredito que vão ser dois ensaios bem fortes", conclui.



Acadêmicos do Salgueiro

Neste ano, o Salgueiro vai levar para a Avenida o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", do carnavalesco Jorge Silveira e Igor Ricardo. Em busca da quebra de jejum de 16 anos sem ganhar títulos, o intérprete Igor Sorriso acredita que os treinos serão fundamentais.

"Esse ano teremos dois ensaios técnicos para cada escola, sempre treinar no campo de jogo faz com que a gente consiga ajustar e aprimorar mais os nossos detalhes, ainda mais com um teste de som e luz da avenida para todas as escolas. Com certeza vai aumentar o nível da competição, o nível dos desfiles. Estou muito empolgado. O Salgueiro está pronto para fazer dois grandes ensaios", disse o intérprete da agremiação.



Imperatriz Leopoldinense

A Imperatriz Leopoldinense vai falar sobre o desejo de Oxalá em visitar o reino de Xangô, com o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón". Para o diretor de carnaval André Bonatte, os testes serão um grande espetáculo e uma importante preparação para todas as agremiações.



"Serão dois encontros das escolas com o público esse ano, sendo o segundo com os testes de luz e som da avenida. Possibilitar a todas as agremiações a apresentação, com o mesmo sistema de som do desfile, já é um grande avanço, tanto para as escolas como para os espectadores. Não tenho dúvida de que as agremiações promoverão um grande espetáculo e, em particular na Imperatriz, estamos preparando grandes surpresas e pensando em cada detalhe", declarou.



Unidos do Viradouro



A Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial do Rio, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos", uma criação coletiva de Paulo César Feital, Inácio Rios, Márcio André Filho, Vitor Lajas, Vaguinho, Chanel e Igor Federal. Enquanto se prepara para o desfile, a agremiação utiliza a Avenida Amaral Peixoto, em Niterói, como espaço de treinamento para as marcações.

Alex Fab, diretor de Carnaval da Viradouro, explica a escolha do local. "A gente tem uma extensão de pista que é bem próxima de como é na Sapucaí. A lateralidade, a largura da pista, tudo tem características similares. Além disso, temos uma rua à esquerda para simular o recuo, como acontece no segundo recuo na Sapucaí. Então, a Amaral Peixoto realmente oferece algumas condições importantes para o treinamento," destacou.



Apesar das vantagens, o diretor aponta um benefício significativo dos ensaios na Sapucaí. "É uma forma de oferecer ao público que, por diversas razões, não pode acompanhar o desfile oficial, a chance de estar perto de sua escola e de sua comunidade. Muitos não têm condições financeiras ou viajam durante o Carnaval, mas são apaixonados pelas escolas. Esses ensaios permitem que eles vivenciem a magia do Carnaval. É um presente para quem ama essa festa," concluiu Alex.

Série Ouro

Império Serrano

Em busca do retorno ao Grupo Especial, o Império Serrano apresentará no Carnaval de 2025 o samba-enredo "O que espanta miséria é festa", uma homenagem ao compositor Beto Sem Braço. O desfile trará à Avenida crônicas suburbanas, destacando elementos como a feira, o povo, as batalhas do cotidiano e, é claro, o Carnaval, tudo sob a ótica poética de Beto.



Marlon Cruz, coreógrafo da comissão de frente, resume o espírito do desfile: "A palavra que define 2025 é festa. Nossa comissão de frente conecta o passado e o presente do Império, carregando a essência da escola e a energia dos componentes. Podem esperar uma apresentação pulsante que vai contagiar a Marquês de Sapucaí", diz ele, já pensando nos testes que acontecerão no Sambódromo

GRES União de Maricá



Outra agremiação de olho no Grupo Especial, a União de Maricá apresentará no Carnaval o enredo "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. Este enredo homenageia Seu Sete da Lira, um famoso Exu da umbanda carioca, e sua médium, Mãe Cacilda de Assis, destacando a conexão entre espiritualidade, música e festa.

Junior Cabeça, diretor de harmonia da escola, diz que todos na comunidade estão animados para estrear nos ensaios. "A União de Maricá está animada e pronta para realizar um grande ensaio técnico, à altura das expectativas do público que acompanha nosso trabalho. Estamos com um chão forte, bem organizado e todos os segmentos preparados para entregar um verdadeiro espetáculo. A expectativa é enorme entre nossa equipe e os componentes", confessou.

Unidos do Porto da Pedra

Retornando à Série Ouro, a Unidos do Porto da Pedra vai falar sobre "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", do carnavalesco Mauro Quintaes. O desfile abordará a cidade de Fordlândia, fundada pelo industrial Henry Ford na Amazônia durante a década de 1920, explorando a tentativa de implantar uma cidade industrial no coração da floresta.

Andrea Andrade, musa da escola, destaca a importância dos ensaios técnicos para o desempenho das agremiações. "Os ensaios são fundamentais, não apenas para a escola avaliar erros e acertos, mas também para o público sentir a energia das apresentações", afirma Andrea, que define os ensaios como um verdadeiro Carnaval para aqueles que não têm a oportunidade de assistir ao desfile oficial."



Confira o calendário completo



Grupo Especial



Fase 1



Sábado, 25 de janeiro:



19h - Unidos de Padre Miguel

20h40 - Unidos da Tijuca

22h20 - Mocidade Independente



Sábado, 1° de fevereiro:



19h - Paraíso do Tuiuti

20h40 - Beija-Flor

22h20 - Mangueira



Sábado, 8 de fevereiro:



19h - Vila Isabel

20h40 - Portela

22h20 - Grande Rio



Sábado, 15 de fevereiro:



19h - Salgueiro

20h40 - Imperatriz Leopoldinense

22h20 - Viradouro



Fase 2 - Teste de luz e som



Sexta-feira, 21 de fevereiro:



21h - Unidos de Padre Miguel

22h40 - Unidos da Tijuca

0h30 - Mocidade Independente

1h40 - Paraíso do Tuiuti



Sábado, 22 de fevereiro:



18h - Lavagem

19h - Beija-Flor

20h30 - Mangueira

22h10 - Vila Isabel

23h50 - Portela



Domingo, 23 de fevereiro:



19h - Salgueiro

20h30 - Grande Rio

22h10 - Imperatriz Leopoldinense

23h50 - Viradouro



Série Ouro



Domingo, 26 de janeiro:



18h - União do Parque Acari

19h - Em Cima da Hora

20h - Inocentes de Belford Roxo

21h - União da Ilha



Domingo, 2 de fevereiro:



18h - Tradição

19h - Unidos da Ponte

20h - Unidos de Bangu

21h - Porto da Pedra



Domingo, 9 de fevereiro:



18h - Arranco

19h - Vigário Geral

20h - União de Maricá

21h Estácio de Sá



Domingo, 16 de fevereiro:



18h - Botafogo Samba Clube

19h - Acadêmicos de Niterói

20h - São Clemente

21h - Império Serrano