Erika Januza durante ensaio da ViradouroMárcio Farias / Divulgação

Publicado 25/01/2025 12:10

Rio - Erika Januza, de 39 anos, brilhou no ensaio da Viradouro, na noite desta sexta-feira (24), no setor 11 da Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da escola, a atriz mostrou muito samba no pé à frente da Furacão Vermelho e Branco. Com um conjuntinho jeans, a artista exibiu as curvas e atraiu olhares.

Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.