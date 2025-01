Thaís Vasconcellos - Reprodução do Instagram

Publicado 27/01/2025 10:22 | Atualizado 27/01/2025 10:24

Rio - Semi-destaque do Salgueiro, Thaís Vasconcellos teve uma crise de ansiedade durante o ensaio de rua da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (26). A mulher do cantor Ferrugem disse que sentiu falta de ar, fraqueza e revelou que seu segurança estava pronto para socorrê-la, caso necessário.

"Galera, tive uma crise de ansiedade. O ar não vinha, me senti fraca. Vontade de me esconder. Mas fui até o final", contou a influenciadora digital, no Instagram Stories.

Em seguida, ela deu mais detalhes do ocorrido. "Assim que começou o desfile, eu estava super me sentindo em casa. Aquela ansiedade, tensão, mas estava tranquila. Encontrei Rebecca e as meninas. A gente estava conversando de boa, estava ótimo o ambiente. Não era mais o desconhecido de que eu tanto tinha medo. Isso me deu uma confiança tão grande que falei ‘vou arrasar’", comentou.

Thaís, no entanto, passou mal. "Até que começou o desfile, a escola começou a andar, e eu não conseguia sentir o ar entrando nos meus pulmões. Não vinha! Estava muito calor, mas não era por conta do calor. Eu estava me sentindo fraca, comecei a ver que minha mãe estava entrando em desespero. Ela falou, agora, que eu estava começando a fazer os movimentos em câmera lenta e pálida", contou.

Apesar de não se sentir bem, ela decidiu seguir com o ensaio. "Pensei 'só saio daqui desmaiada, carregada, tipo prova do Big Brother'. Eu estava indo, não queria desistir... Me deram uma garrafa de água bem gelada, joguei no peito e nas costas, para ver se dava um ânimo e comecei a dar uma respirada. O meu segurança estava pronto para me pegar. Consegui ir dando uma recuperada e segui o desfile", relatou.

"Mas fiquei muito angustiada quando acabou porque não consegui fazer tudo que estava programando. Quando cheguei lá, me senti tão bem, e não consegui botar essa felicidade para fora porque estava passando muito mal", lamentou.

A mulher de Ferrugem acredita que passou mal devido aos últimos acontecimentos em sua vida. "Desde que descobri que a Soso (Sofia, sua filha) respira só 10%, fiquei mais em alerta com ela. Ontem ela foi dormir comigo porque estava com febre, e falou 'estou sentindo minha garganta fechar', então fiquei em alerta a madrugada inteira. Passei a madrugada cochilando...Levantei mais cedo para fazer as coisas com calma. Fui para a academia, fiz duas aulas, voltei para casa, almocei - comi salada e carne...Tomei banho, lavei o cabelo", lembrou ela, que viu que a filha estava com febre.

"Dei o remédio para ela e chamei o médico. Fiquei conversando com ele (por mensagem) o tempo que eu ia dormir... Eu não descansei. Meu corpo está exausto e sem alimento. Acho que não foi só a ansiedade. Foi tudo o que aconteceu. Não respeitei meus limites, achei que ia dar conta", completou.