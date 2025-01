Alane Dias, Mell Muzzillo e mais musas brilham em ensaio da Grande Rio - Anderson Bordê / AgNews

Publicado 29/01/2025 08:08 | Atualizado 29/01/2025 08:12

Rio - As musas da Acadêmicos da Grande Rio brilharam no ensaio na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na noite desta quinta-feira (28). As atrizes Alane Dias e Mell Muzzillo mostraram que estão prontas para a Sapucaí, além de surgirem com looks deslumbrantes.

Para a ocasião, a ex-BBB apostou em um visual sustentável em verde e vermelho, cores da escola de samba de Duque de Caxias. A fantasia - feita de garrafas PET e tampas - foi assinado pela stylist Aline Dias e pela designer Sandra Lima.

"Acho muito legal quando a moda é usada para passar uma mensagem. Estou feliz em poder falar sobre isso no Carnaval, principalmente em um ano tão importante para o Brasil, com a COP 30 acontecendo em Belém. A gente precisa se preocupar mais e estar mais atento à causa ambiental, à preservação das nossas florestas", destaca Alane, que fará sua estreia no carnaval carioca.



Já Mell Muzzillo, conhecida por interpretar a personagem Ritinha na novela da TV Globo, "Renascer" (2024), irá desfilar pela segunda vez consecutiva pela Grande Rio. A musa também escolheu a dedo a fantasia intitulada "Onde há rede, há renda", assinada pelo stylist Jeff Toledo. A peça homenageia as mulheres que, enquanto seus maridos passavam dias no mar pescando, cuidavam dos lares e sustentavam as famílias através do artesanato, como a renda e o crochê. O destaque do figurino é um vestido artesanal, confeccionado por Márcia Tatagiba.



"Este look é uma homenagem às mulheres que transformavam redes de pesca em rendas delicadas, simbolizando a união entre trabalho árduo e arte. É uma celebração da brasilidade e da cultura que nasce da fusão de influências de diversos continentes com nossa ancestralidade”, explicou Jeff.



Completando o time de musas, as apresentadoras Gardênia Cavalcante e Karen Lopes, e a influenciadora digital Mariana Goldfarb também marcaram presença no ensaio.

Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.