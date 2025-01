Quitéria Chagas capricha no look para ensaio do Império Serrano - Felipe / Divulgação

Quitéria Chagas capricha no look para ensaio do Império SerranoFelipe / Divulgação

Publicado 29/01/2025 08:35

Rio - Quitéria Chagas marcou presença no ensaio de rua do Império Serrano, em Madureira, na noite desta terça-feira (28). A atriz e rainha de bateria da agremiação apostou em um look formado por um corselet dourado e uma saia, que valorizava seu corpo. Na ocasião, ela também deu um show de carisma e samba no pé.

fotogaleria

"Esses ensaios são importantes para alinhamento com a bateria, precisamos estar todos em sinergia durante o desfile. São momentos de concentração e muito samba no pé", comenta Quitéria.



Em tempos pré-Carnaval, a rainha entregou que descansa apenas uma vez por semana, sendo domingo ou segunda-feira. "Minha rotina está intensa desde junho, sem ter o samba enredo definido eu já estava me preparando. Malho seis vezes por semana e tenho uma alimentação balanceada".

O Império Serrano será a oitava escola a entrar na Sapucaí, responsável por fechar os desfiles da Série Ouro, no dia 1º de março. A agremiação apresentará na Avenida o enredo "O que espanta miséria é festa", uma homenagem ao compositor Beto Sem Braço.