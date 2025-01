Mestre Macaco Branco será homenageado no dia 09 de março, no Carnaval 2025 - Divulgação

Mestre Macaco Branco será homenageado no dia 09 de março, no Carnaval 2025Divulgação

Publicado 29/01/2025 09:53 | Atualizado 29/01/2025 09:54

Rio - O amor à Unidos de Vila Isabel e a trajetória de sucesso como músico e percussionista de artistas como Alcione, Mart'nália, Maria Rita, Luiz Melodia e Zélia Duncan serão narrados pelo bloco 7 de Paus que, no Carnaval, vai homenagear o mestre Macaco Branco, um dos grandes talentos da escola do bairro de Noel Rosa.

fotogaleria



Nascido no bairro que dá nome à escola do coraçao, Anderson Andrade do Nascimento, seu nome de batismo, começou ainda criança a frequentar e a desfilar nas baterias mirins do Herdeiros da Vila e da Aprendizes do Salgueiro. Na escola de Martinho da Vila iniciou como ritmista aos 14 anos e, desde então, foi construindo um verdadeiro elo com a agremiação.

Ali, além de fincar raízes como profissional do ramo, conheceu Dandara Oliveira, neta do baluarte Jaiminho Harmonia e musa da agremiação, com quem casou-se e tevetrês filhos: Enzo, Gael e Inaê. A forte identidade formada desde criança já se estende aos herdeiros, que começam a despontar como o futuro da agremiação. Atualmente, ele também é o responsável pela produção do álbum dos sambas da Série Ouro.



"Macaco é um exemplo muito sólido de como o Carnaval pode moldar a vida das pessoas de forma positiva. Na Vila ele cresceu, amadureceu, formou família e inspira jovens que precisam ter referências", destaca Márcia Rossi, presidente do bloco.



Fundado em 2007, o 7 de Paus é referência no bairro, não somente por arrastar dezenas de foliões pelo Boulevard 28 de Setembro, mas também pelas diversas ações sociais que promove.



“Trabalhamos o ano inteiro em prol da cultura, da nossa comunidade, porque entendemos que esta é uma das melhores formas de transformar a sociedade. Vila Isabel é terra de boemia, de sambista e de bloco de rua. Este ano, vamos ter um desafio grande que é mobilizar o folião para aproveitar o carnaval com paz, com alegria e acho até que o 7 de Paus atrai tantas pessoas porque é a certeza de que o verdadeiro carnaval de rua resiste. Começamos pequeninos na praça Barão de Drumond e hoje movimentamos milhares de foliões qu se despedem do carnaval aqui, em Vila Isabel”, completa Márcia.

O desfile será no dia 9 de março.