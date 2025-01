Zuzua morre aos 88 anos - reproduçao Instagram

Zuzua morre aos 88 anosreproduçao Instagram

Publicado 29/01/2025 17:46

Rio - O compositor Zuzuca, autor do icônico samba-enredo Festa para um Rei Negro, morreu nesta quarta-feira (29), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Integrante da ala de compositores do Salgueiro, ele faleceu em casa, na Zona Oeste da cidade. Sua obra foi fundamental para a conquista do título da escola de samba em 1971 e segue marcada na história do carnaval.



Nas redes sociais, o Salgueiro prestou homenagem ao músico, e diversas mensagens lamentaram sua partida. "Zuzuca é daqueles salgueirenses que nos enchem de orgulho. Ele se encantou, mas sua obra é eterna. Ficou para sempre em nosso Torrão!", escreveu um admirador. "Que Deus te receba de braços abertos, eterno Zuzuca! Descanse em paz!", comentou outro. A Unidos de Vila Maria, escola de samba de São Paulo, também manifestou condolências: "Nossos sentimentos aos familiares, amigos e toda a nação salgueirense".



Um legado para o samba

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim (ES), Zuzuca assinou outros sambas marcantes, como Vem Chegando a Madrugada, em parceria com Noel Rosa, e Minha Madrinha, Mangueira Querida, criado para um desfile do Salgueiro em homenagem à Mangueira.



Festa para um Rei Negro se tornou um clássico do samba-enredo. O refrão "O lelê, o lalá, pega no ganzê, pega no ganzá" transcendeu o carnaval e chegou aos estádios de futebol. A torcida do Barcelona, na Espanha, adotou a melodia, e em 1995, a torcida do Flamengo criou sua própria versão para celebrar o retorno de Romário ao clube.



Com um estilo inovador, a composição de Zuzuca se diferenciava dos sambas-enredo tradicionais da época, acompanhando a busca do Salgueiro por renovar suas apresentações.



O legado de Zuzuca permanece vivo nos desfiles das escolas de samba e nas arquibancadas dos estádios, reforçando a força e o alcance da música popular brasileira.