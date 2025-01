Ônibus antigos da Auto Viação Palmares também foram retirados de circulação - Google Street View

Ônibus antigos da Auto Viação Palmares também foram retirados de circulaçãoGoogle Street View

Publicado 03/01/2025 12:06 | Atualizado 03/01/2025 12:10

Rio - Cerca de 300 ônibus foram retirados de circulação no município do Rio, no início deste ano, por atingirem o limite máximo de uso. Ao DIA, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que não autorizou redução das linhas. No entanto, com a mudança, a Real Auto Ônibus está com 40 ônibus a menos e Auto Viação Palmares com sete. As empresas atuam entre o Centro e as zonas Sul, Norte e Oeste.



Nas redes sociais, usuários comentaram o impacto da mudança e reafirmaram a necessidade de ônibus mais novos. "Hoje pela manhã, nós usuários da linha 222 (Vila Isabel) ficamos sem carro da Real porque ela remanejou carros para outras linhas", disse um passageiro.



"Pelo preço em que está um veículo novo, vamos mofar nos pontos de ônibus até que alguma empresa compre um", afirmou outro. "Também né, passagem R$ 4,70 deveria ser crime esse ônibus circular", relatou mais um.



Ainda segundo a SMTR, a retirada automática de circulação de um veículo por causa do seu tempo de vida útil não é uma regra nova, pois está prevista no contrato de concessão em vigor (12 anos para ônibus sem climatização e 13 para veículos com ar) e serve para garantir segurança e conforto para os passageiros.



"É obrigação dos consórcios renovar a frota com veículos novos quando os ônibus antigos chegam ao fim da vida útil. E há tempo e previsibilidade contratual para que isso ocorra", disse em nota.



A pasta reforçou também que já oficiou aos consórcios para que operem de acordo com o planejado e vai iniciar um processo para aplicar a multa contratual prevista.



Além disso, a secretaria esclareceu que monitora, via GPS, cada linha da cidade. "Se a meta da quilometragem determinada pelo município não for atingida, o consórcio responsável não receberá o subsídio e estará sujeito a nova multa contratual. Desde junho de 2022, quando começou a vigorar o acordo judicial para recuperar o sistema de ônibus, mais de R$ 2 bilhões já foram repassados aos consórcios e não há justificativas razoáveis para a não renovação da frota", finalizou em comunicado.



Procurada, a Rio Ônibus explicou que o caso está sendo acompanhado pelas empresas junto à SMTR. Apesar da retirada dos veículos de circulação, a empresa informa que "a operação das linhas está normal e reitera que os consórcios estão empenhados em cumprir as determinações da Secretaria".

Aumento da passagem

Outra mudança relacionada ao transporte, é o reajuste do preço da passagem de ônibus , no valor de R$ 4,70, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) nesta quarta-feira (1º).

"A passagem do ônibus vai para R$ 4,70. Estamos atendendo ao IPCA do período em que não houve ajuste. Quero sempre lembrá-los que a prefeitura passou a subsidiar a passagem. É importante ter essa cultura do reajuste anual para que a gente não venha a ter o orçamento do município desequilibrado", afirmou.



A tarifa atual do município é de R$ 4,30, e o último ajuste entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 2023. Antes, o preço era de R$ 4,05.



Compra de ônibus



Ainda na quarta (1º), o prefeito afirmou que pretende buscar junto ao governo federal recursos para a aquisição de mais ônibus e poder tratar com dignidade a população de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. "Essa população vem trabalhar no Rio, circula pela cidade e não está tendo o mesmo tratamento de quem pode usar BRT. A ideia é usar esses terminais para fazer a integração com quem vem da Baixada Fluminense", disse.