Dicas para a redescoberta sexual feminina - Divulgação

Dicas para a redescoberta sexual femininaDivulgação

Publicado 25/02/2024 00:00

Medo, vergonha, timidez, comodismo ou apenas cair na rotina, essas são algumas das coisas que ainda limitam muitas mulheres quando o assunto é explorar a própria sexualidade. Especialista no assunto, a sexóloga Cátia Damasceno já recebeu inúmeros relatos do tipo e explica que sempre é possível reacender a paixão.



"Sempre recebo reclamações do tipo - eu nunca tive um orgasmo com o meu parceiro – ou até pior, algumas mulheres nem sabem o que é essa sensação", relata Cátia.



Em grande parte dos casos, isso acontece porque ainda é comum terceirizar o próprio prazer, deixar nas mãos do outro o que depende, primeiramente, de nós mesmas.



"É por isso que eu falo abertamente sobre sexo na internet de forma leve, divertida e sem tabus, para motivar a mulherada a explorar as diferentes sensações maravilhosas que o nosso corpo pode nos proporcionar", explica a sexóloga.



Mas falar sobre prazer envolve muito mais coisas do que apenas a necessidade de chegar lá. Viver o prazer plenamente é um modo de viver e envolve várias atitudes simples, mas muito poderosas. Por isso, a especialista dá 10 dicas simples e práticas que estão diretamente ligadas ao prazer feminino para você começar a praticar hoje! Confiram.



1 - Autoestima é estar de bem consigo mesma. Vista-se de um jeito que faça você se sentir poderosa e de bem consigo mesma. Sabe aquele dia que você se olha e pensa: "Acordei gostosa"? Aposte nisso.



2 - Você merece um mimo. Presente-se, a gente mima os outros e muitas vezes esquecemos de nós mesmas. É um prazer instantâneo, aquela sensação gostosa de comprar algo que você queria muito e ficou adiando.



3 - Experimente novidades picantes. Liberte-se dos tabus e tente apostar em experiências novas. Se você tiver um companheiro, proponha umas brincadeiras picantes, massagens, tente ir em lugares diferentes, teste posições e estímulos novos na relação.



4 - Estimule o imaginário - ele é poderoso. O nosso prazer começa primeiramente no imaginário. Escreva sobre suas fantasias, fale daquilo que você mais gosta para você mesma, assista filmes, leia livros, converse com outras pessoas.



5 - Teste brinquedinhos novos. Essa dica é uma das minhas queridinhas. Como defensora do prazer feminino, eu acho que toda mulher deveria usar um vibrador alguma vez na vida. Esses brinquedinhos fazem coisas que ninguém poderá fazer por você, é uma explosão de prazer.



6 - Descubra quais são os estímulos que você mais gosta. Autoconhecimento é a chave do prazer. Quem conhece o próprio corpo não depende de ninguém para sentir sensações deliciosas, se toque, assista tutoriais, descubra quais são os pontos mais sensíveis do seu corpo.



7 - Aposte em novos hobbies. Dançar, cantar, praticar esportes, ler livros novos, viajar. Existe uma infinidade de possibilidades, ter um hobby é um momento único e só seu e interfere diretamente no seu humor.



8 - Esteja aberta ao diálogo. Isso inclui falar sobre o que você gosta e aquilo que não curte tanto. Nada de ficar aceitando menos por medo de ser sincera. Se você não diz, vai acumular frustrações a vida inteira. Aposte no diálogo.



9 - Fuja da monotonia. Serve para casadas, enroladas e solteiras. Tente fugir da rotina estressante, separe um dia da semana para fazer algo agradável. Sozinha ou acompanhada.



10 - Pratique os exercícios de ginástica íntima. É claro que eu deixei a melhor parte para o final. Os exercícios de ginástica íntima, ou pompoarismo como muitos conhecem, estão diretamente relacionados ao prazer feminino, autoestima, saúde íntima. A prática traz resultados incríveis em poucas semanas de treino. É mais libido, confiança, autoestima e, claro, quem pratica é sempre uma caixinha de surpresas.





Dengue: grávidas precisam de cuidados redobrados

O Brasil está enfrentando um aumento preocupante nos casos de dengue em 2024. Consideradas grupos de risco pelo Ministério da Saúde, as mulheres grávidas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves de dengue, o que pode gerar sérias consequências para a saúde da mãe e do bebê, incluindo riscos de sangramento obstétrico, aborto e parto prematuro.

"As gestantes devem redobrar a atenção no uso de repelentes como medida preventiva contra a picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Além disso, é muito importante buscar assistência médica de imediato ao notar quaisquer sintomas relacionados à doença", explica a médica Fernanda Salvador, do Hospital Digital Vitta.





Beleza da Alma

"A medida do amor é amar sem medida". (Santo Agostinho)