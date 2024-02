As fontes de proteína na alimentação vegana e vegetariana de Wanessa e Yasmin Brunet no BBB24 - Reprodução

Publicado 23/02/2024 09:00

Dentro da casa do BBB24, além dos desafios emocionais, os participantes enfrentam um teste adicional: a nutrição. Com Yasmin Brunet representando os vegetarianos e Wanessa como a participante vegana, tanto a Xepa quanto o VIP, se transformam em um laboratório culinário cheio de aprendizados. Muitos telespectadores se perguntam de onde vem a fonte de proteína dessas participantes, e a resposta reside em uma aliada poderosa: as leguminosas.

"As leguminosas são uma excelente fonte de proteína. Além disso, são ricas em fibras, vitaminas e minerais, como o ferro, essenciais para uma alimentação nutricionalmente adequada", explica a nutricionista Luana Godinho.

Versatilidade no prato

“As leguminosas não são apenas alimentos nutritivos, mas também opções multifuncionais na culinária, e dessa forma são capazes de se adaptar a uma infinidade de preparações”, diz Luana Godinho que reforça a versatilidade desses itens: “Do grão-de-bico às lentilhas, esses ingredientes auxiliam em uma alimentação saudável e cheia de sabor”.

As leguminosas oferecem um leque de possibilidades na cozinha, desde hambúrgueres de feijão-preto até ensopados de lentilhas. “Já pensou em fazer um chili vegano, onde o feijão se destaca como o ingrediente estrela? Ou quem sabe uma salada de grão-de-bico com um toque da culinária portuguesa ou até grega? A criatividade é o único limite quando se trata de incorporar esse grupo de alimentos em nosso cardápio diário”, fala a especialista que detalha alguns benefícios das leguminosas:

“Esse grupo de alimentos é o muito famoso e presente no cardápio dos brasileiros diariamente. Ricos em proteína de origem vegetal, o que os torna extremamente importantes principalmente para pessoas que não comem alimentos de origem animal ou que estão em locais onde carnes e laticínios não estão disponíveis ou economicamente acessíveis. Quando possível, sempre combine com arroz, tornando esse prato uma fonte completa de proteínas. Por serem ricos em fibras, aumentam a saciedade e diminuem a absorção da glicose, sendo assim também recomendados para o tratamento de pessoas com diabetes. Quando consumidas junto com uma fonte de vitamina C, como um suco de laranja ou um tempero com limão, as leguminosas fornecem alto teor de ferro para o organismo, auxiliando também na prevenção e tratamento de anemias.”

1. Grão-de-Bico:

Rico em proteínas, fibras, ferro e cálcio

Benefícios: Contribui para a saúde digestiva, cardiovascular e dos ossos.

2. Lentilhas:

Excelente fonte de proteínas, ferro e ácido fólico.

Benefícios: Ajudam na prevenção da anemia, no sistema nervoso e sistema imunológico.

3. Feijão:

Uma das principais fontes de proteína vegetal.

Benefícios: Auxilia na manutenção do peso e na saúde do coração.

4. Ervilhas:

Boa fonte de proteína, fibras e antioxidantes.

Benefícios: Contribui para a saúde ocular e da pele.

5. Soja:

Completa fonte de proteína vegetal, contendo todos os aminoácidos essenciais.

Benefícios: Reduz o colesterol e melhora a saúde óssea.