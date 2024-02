As tendências da moda pós-carnaval - Reprodução

As tendências da moda pós-carnavalReprodução

Publicado 28/02/2024 12:00

Olá, meninas!

O Carnaval acabou e se você está antenada em moda, já está se perguntando: como será a tendência da próxima estação? Como fazer para reutilizar peças que você compôs na sua fantasia deste ano? Esse período traz certa atmosfera de renovação e inspiração, onde o estilo despojado encontra sua voz. Gabi Rosa, consultora de imagem e estilo, te ajuda a aproveitar não só peças da sua fantasia, mas também explica quais tendências irão permanecer.

"Acompanhando todas as tendências das semanas de moda internacionais, é possível acalmar o coração de quem não sabe como renovar o closet após a folia. Permanecerão estampas de flores, transparência e paetês, que são peças que conseguimos compor com blazer ou usá-las como segunda pele", revela Gabi.

As temporadas de Outono-Inverno 2024 também apontam que é possível renovar o guarda-roupa sem gastar muito. "Nova York, Londres, Milão e Paris são o palco das tendências que vão chegar. É sempre bom ficar antenado nesses lugares porque é de lá que saem as principais tendências e vejo que peças que foram destaques no Carnaval vão permanecer para a próxima estação", destaca a consultora.

A especialista aponta a cor que dominará a estação, mas reforça que é importante sentir-se bem com o que irá vestir: "Nas passarelas de Nova York, podemos encontrar cores escuras em destaque, como o verde-militar, o preto, o marrom e o vermelho. Sendo assim, essas podem ser apostas certeiras para o 'mood' inverno, desde que sejam adaptadas para o estudo de cada um," finaliza.