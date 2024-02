Musculação acelera o metabolismo e aumenta a performance - Reprodução

Publicado 29/02/2024 09:00

Olá, meninas!

A prática de exercícios físicos já é uma realidade na vida de muitas pessoas. Através da prática é possível melhorar a saúde, definir o corpo e até ajudar no tratamento de algumas doenças. E quando falamos de musculação, são inúmeros os benefícios do treinamento de força para as mulheres, destacando também sua importância para a saúde física e mental.

"O treino de força para as mulheres, quando elas entendem que é a melhor opção, traz um benefício gigantesco para a saúde. O treinamento de força atua como regulador do ciclo menstrual e é um poderoso queimador de gordura, além de ser excelente para a prevenção da osteoporose, especialmente em mulheres com maior risco”, explica o personal trainer Cássio Fidlay.

O ganho de massa muscular acelera o metabolismo e aumenta a performance, mantendo as mulheres ativas e bem condicionadas. Ao contrário dos homens, as mulheres não produzem tanto hormônio testosterona para ganhar volume muscular excessivo, tornando o treinamento de força uma estratégia ideal para alcançar o bem estar.

“O treinamento de força, quando combinado com uma dieta equilibrada, promove o uso da gordura como fonte de energia, contribuindo para uma maior densidade muscular e disposição para enfrentar o dia a dia.

E para aquelas que fogem da musculação, o especialista destaca que nunca é tarde para começar um novo estilo de vida. “Enquanto as mulheres temem a musculação, ainda podem sentir insatisfação com seus corpos. Não há melhor estratégia do que praticar para sentir os benefícios no corpo, na mente e na rotina", conclui Fidlay.