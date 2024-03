A moda da reta final do verão - Ewerton Pereira / divulgação

A moda da reta final do verãoEwerton Pereira / divulgação

Publicado 03/03/2024 00:00

Entramos na reta final do verão e a moda da temporada é uma mistura da estação que termina com a que está começando. Uma curiosidade é que algumas escolhas de looks refletem a força da cultura africana e destacam a importância da moda como uma forma de expressão cultural,

comunicação e empoderamento.



Um Brasil tropical e de fortes influências ancestrais exalta a representatividade e a herança de um país. As referências refletem o modo de pensar e vestir de nossa gente. De Norte a Sul, a roupa é sinônimo de personalidade e nada melhor do que o verão para reafirmar o espírito

da liberdade.



Cores quentes, cortes retos e geométricos deixam no ar a sensualidade feminina, mostrando que a beleza está na atitude de quem veste.



Com uma paleta de cores vibrante e intensa, tons quentes como vermelho, laranja e amarelo são a cara do verão e ressaltam a beleza da mulher brasileira.



"Estampas que evocam a nobreza e sofisticação, com padrões únicos que forjam a riqueza cultural e a expressão artística intrínsecas à moda africana. Cada peça carrega consigo a história e a tradição do continente, mostrando sua diversidade e profundidade", explica Egili Oliveira, atriz, professora de afrosamba e Rainha de Bateria dos Acadêmicos de Vigário Geral.



Para compor os looks, acessórios exclusivos, elaborados de maneira artesanal, valorizam a riqueza dos detalhes. Búzios e conchas carregam a mensagem da prosperidade e diversidade étnica brasileira, uma abordagem que não apenas preserva as tradições culturais, mas também

promove a inclusão social e econômica.





Quatro dicas para estimular a produção natural de colágeno



A busca por uma pele saudável e radiante é uma preocupação constante para muitas pessoas. O colágeno desempenha um papel fundamental na manutenção da elasticidade e firmeza da pele. À medida que envelhecemos, a produção natural de colágeno diminui com a idade. No

entanto, há maneiras de estimulá-la naturalmente e promover uma pele saudável e radiante.



"É importante investir em produtos com ingredientes com óleos vegetais e antioxidantes, que aumentam a firmeza e podem ajudar na produção e preservação de colágeno", explica Carolina Viudes, engenheira química da Bisyou Skincare.



Tenha uma alimentação balanceada: Consumir alimentos ricos em nutrientes essenciais para a produção de colágeno é crucial. Inclua em sua dieta fontes de vitamina C, como frutas cítricas e morangos, além de alimentos ricos em aminoácidos, como carne magra, ovos e peixes. Esses nutrientes são fundamentais para a síntese de colágeno no organismo.



Hidratação adequada: A água é vital para a saúde da pele. Manter-se bem hidratado ajuda na circulação sanguínea e na absorção de nutrientes essenciais para a produção de colágeno. Beba água regularmente e considere o uso de cremes hidratantes que contenham ingredientes como ácido hialurônico, conhecido por sua capacidade de reter a umidade na pele.



Proteção solar: A exposição excessiva aos raios UV pode prejudicar a produção de colágeno e acelerar o envelhecimento da pele. Use protetor solar diariamente para proteger a pele dos danos causados pelo sol. Opte por produtos com fator de proteção solar (FPS) adequado ao

seu tipo de pele e reaplique conforme necessário.



Exercícios físicos: A prática regular de exercícios físicos estimula a circulação sanguínea, promovendo a entrega eficiente de nutrientes às células da pele. Além disso, o exercício ajuda a manter um peso saudável, reduzindo a pressão sobre a pele e prevenindo a flacidez.





Beleza da Alma



"Qualquer sonho que você planta com fé, a vida floresce com graça".