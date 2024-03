Pré-lavagem é essencial para remover manchas de peças de roupas - Reprodução

Publicado 07/03/2024 09:00

Olá, meninas!

Toda mulher sempre tem aquela roupa preferida, não é mesmo? E quando o seu look especial ganha uma mancha terrível e difícil de tirar, a gente faz de tudo para recuperar a peça queridinha. Tirar manchas de roupas pode parecer algo muito complicado, mas com as dicas e os produtos certos, resolver o problema pode ser muito simples.

Especialista no assunto, Mirna Britto, que é personal organizer, contou para a gente o segredo de ouro, para te ajudar a recuperar aquela peça que tanto ama. Então, não se desespere!

“Sempre que acontecer de cair algum líquido ou molho na roupa, precisamos fazer alguns procedimentos antes de lavar as peças. É a pré-lavagem que vai garantir a retirada destas manchas. E infelizmente, caso você não siga essas regrinhas, é possível que a mancha não seja removida e você pode perder sua peça. Também é importante dizer que, nem todas as manchas irão sair, vai depender do tempo, da mancha e do tipo de tecido”, explica Mirna.

A especialista deixou três dicas para recuperar roupas e garantir o sucesso do seu look livre de manchas. Confiram!

1º) Mancha de molho de tomate/ketchup

Geralmente quando estamos comendo aquele hot dog gostoso, sempre cai na blusinha branca, não é mesmo? Mas tem solução! Primeiro você vai retirar o excesso do molho, evitando que ele se espalhe. Utilize um papel toalha ou um guardanapo. Depois você vai colocar detergente neutro na mancha (evite detergente colorido). Pegue uma escovinha e esfregue sobre a mancha. Molhe com um pouco de água a escovinha e pode ir repetindo o processo até a mancha sair. Depois lave normalmente.

2º) Mancha de óleo ou azeite

Coloque sobre a mancha farinha de trigo ou maisena. Seja generosa! Esse processo é importante para que a farinha absorva esse óleo. Deixe uns 15 minutinhos. Depois, retire a farinha da mancha e coloque detergente neutro no local. Pegue uma escovinha e esfregue apenas sobre o óleo. Se precisar, coloque mais detergente e esfregue mais um pouquinho. Lave com água morna. Repita o processo até você observar que o óleo saiu. Se você acha que ainda tem algum resíduo, lave o local com sabão em barra azul.

3ª) Mancha de maquiagem

Atire a primeira pedra quem nunca sujou a roupa com maquiagem! Sabe o sabão em barra azul? Ele é um coringa para ter na lavanderia e você vai usar ele para retirar a mancha de maquiagem. Pode molhar o sabão e passar sobre o local. Passe novamente até perceber que o sabão está sobre todo o local manchado. Então pegue uma escova macia e esfregue apenas a mancha. Pode umedecer com água morna a escovinha e continuar esfregando. Repita esse processo até retirar a maquiagem da peça e depois lave como de costume.