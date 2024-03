Novidade na internet utiliza um vegetal como pincel de maquiagem e foi testada por Carolina Dieckmann - Reprodução

Novidade na internet utiliza um vegetal como pincel de maquiagem e foi testada por Carolina DieckmannReprodução

Publicado 06/03/2024 09:00

Olá, meninas!

Uma nova técnica de maquiagem tem chamado a atenção da web e do universo da beleza em geral. Influenciadores substituem o clássico pincel de maquiagem por um brócolis na tentativa de fixar sardas no rosto, as famosas “pintinhas”, com um toque mais natural. O método viralizou com a #broccolifreckles, que significa “sardas de brócolis”, em tradução para o português. Famosas como Carolina Dieckmann e a influenciadora Malu Borges foram algumas que fizeram parte do movimento. A atriz, no entanto, gravou um vídeo usando uma couve-flor.

As duas compartilharam as publicações em seus perfis no Instagram, que viralizaram com mais de 1 milhão de visualizações em cada uma. No entanto, o assunto tem levantado alguns questionamentos sobre os riscos trazidos pela técnica. Quem destrincha o debate e explica um pouco melhor sobre o método é o maquiador Emerson Damas.

“É importante enfatizar que a técnica não é recomendada. Embora possa parecer divertida e inovadora, essa prática pode causar irritação na pele, alergias e até mesmo infecções. O brócolis não pode ser esterilizado como os pincéis de maquiagem, e pode conter sujeira, bactérias e outros contaminantes que podem ser prejudiciais à pele. É importante usar apenas produtos de maquiagem apropriados e seguros para a pele, e sempre limpar e higienizar os pincéis regularmente”, explica.

Conheça outros riscos que podem ser causados ao utilizar um alimento como se fosse um pincel de maquiagem, destacados por Emerson:

Contaminação alimentar

O brócolis é um alimento e, portanto, não é esterilizado como um pincel de maquiagem. Isso significa que pode haver contaminação cruzada entre os alimentos e a maquiagem, o que pode levar a problemas de saúde, como intoxicação alimentar.

Dificuldade de aplicação

Os vegetais não são projetados para aplicar maquiagem, o que pode dificultar a aplicação de produtos de maneira uniforme e precisa. Isso pode resultar em um acabamento de maquiagem desigual ou pouco profissional.

Dificuldade de limpeza

Esses alimentos são porosos e podem absorver produtos de maquiagem, tornando-os difíceis de limpar e higienizar adequadamente. Isso pode levar à acumulação de bactérias e outros contaminantes, aumentando o risco de infecções e irritações na pele.