Publicado 06/03/2024 00:02

Olá, meninas!

Hoje foi minha estreia como apresentadora do Podkast Papo de Mulher. E na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher o tema sobre empoderamento feminino teve ainda mais força. Batemos um papo especial, reunindo grandes mulheres: a delegada Fernanda Fernandes, a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino e a empresária Jane Pereira.



A representatividade feminina na sociedade é menor do que deveria. As mulheres, mesmo diante de avanços sobre a igualdade entre os gêneros, ocupam cargos de menor peso nas decisões políticas e de menor prestígio no mercado de trabalho.

As posições de poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens.

As mulheres, apesar de serem a maioria na base da organização de

movimentos sociais, ainda são minoria nos cargos políticos. A desigualdade de gênero é uma questão crucial. Embora já tenhamos avançado em algumas pautas, o machismo ainda é uma característica fundamental da sociedade, que prejudica a representatividade da mulher em muitas esferas.

Confira o nosso debate completo, que tratou sobre esses temas e levantou a bandeira pela igualdade, o respeito e os direitos das mulheres – Clique aqui