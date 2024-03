Hebe Camargo completaria 95 anos nesta sexta, Dia Internacional da Mulher - Reprodução

Hebe Camargo completaria 95 anos nesta sexta, Dia Internacional da MulherReprodução

Publicado 08/03/2024 11:54

Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher! Nesta mesma data, a apresentadora Hebe Camargo completaria 95 anos. Considerada uma das maiores personalidades do entretenimento do país, Hebe nos deixou em 2012, mas continua viva em nossas lembranças e em nossos corações. Hoje ela também recebe uma linda homenagem, uma celebração única da vida e do legado da artista. Estreia hoje no Teatro Mooca, em São Paulo, o musical “Hebe, Uma Revista Musical”. O público terá a oportunidade de mergulhar nos momentos marcantes da trajetória dessa inesquecível apresentadora, cantora e mulher extraordinária.



Rainha da TV brasileira, também a mais amada, foi a apresentadora mais premiada de todos os tempos e sua importância é inquestionável. Lançada como cantora inicialmente, tornou-se atriz, radialista, humorista e se consagrou como apresentadora. Hebe participou do lançamento da TV no Brasil em 1950 e comandou o primeiro programa dedicado às mulheres. Ao longo de sua trajetória, foi revolucionária, enfrentou a ditadura militar e a censura, defendeu as minorias, expôs suas ideias, batalhou por liberdade de expressão e sexual, lutou por causas femininas e muito mais. Homenageá-la neste dia é também lembrar a força da mulher! Hebe Camargo viveu à frente do seu tempo, inspirou mulheres e deixou um grande legado.



Uma mulher incrível de quem sou muito fã. Tenho vivido muitas coisas boas em relação à memória dela, tenho muito carinho pela linda família e pelo querido Marcello Camargo. Hoje só podemos ter muita gratidão pela história e o legado maravilhoso dessa artista única.



Apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz. Considerada a grande Rainha da Televisão Brasileira. Essa foi Hebe Camargo. A grande diva que nos deixou aos 83 anos, após perder a batalha contra o câncer.



Uma das apresentadoras mais queridas do público e mais premiada de todos os tempos. Assim era Hebe. Ela trabalhou na TV por mais de 60 anos, em uma vida inteira dedicada a conquistar e alegrar as pessoas. Mais do que isso, ela era uma mulher que inspirava outras mulheres. Tinha como marca registrada o estilo alegre e envolvente de entrevistar seus convidados, em seu sofá que era uma grande relíquia da TV. Em uma época em que a liberdade sexual ainda era tabu, ela costumava dar “selinhos”, como forma carinhosa de cumprimentar artistas e amigos. Revolucionária, ousada e muito carismática.



Hebe realizou sonhos, ajudou muitas pessoas e mesmo agora, 11 anos após a sua morte, continua transformando a vida de muita gente. Eu tenho nela uma referência de mulher, de apresentadora e de caráter. O que fica para todos nós, é a sua vida intensa, seu jeito forte, sua personalidade irreverente, sua alegria e sua trajetória repleta de lições e muito aprendizado. Sua memória estará viva sempre em nossos corações. Gratidão, Hebe!