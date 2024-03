Bruna Marquezine usa look com tendência de linhas geométricas - Reprodução

Publicado 09/03/2024 09:00

Olá, meninas!

Os looks com linhas geométricas estão dando o que falar! Os modelos sensuais e ousados já viraram febre entre famosos como Sasha Meneghel e Bruna Marquezine. As artistas já desfilaram com modelos lindos, que valorizam o corpo feminino e arrancam elogios dos fãs.

As peças também foram sucesso na semana de moda de Milão, que aconteceu em fevereiro e vão servir de inspiração por muito tempo e para muitos looks durante o ano de 2024. Quem conta tudo para a gente sobre esses looks é a consultora de imagem e estilo Luciana Rabelo.

“Na badalada semana de moda, muitas marcas usaram, abusaram e ousaram, de modelos que, através das suas linhas, expressaram confiança e ousadia, o que está muito alinhado com a imagem que a mulher moderna quer transmitir”, explica Luana.

Sasha Meneghel, apareceu com um look com muitas linhas retas, transmitindo poder, dinamismo e criatividade; trazendo a força e o poder feminino. Elas são responsáveis por uma imagem de segurança, credibilidade e autoridade. Bruna Marquezine, que também assistiu alguns desfiles, usou um vestido com linhas inclinadas, que passam leveza, ousadia e informalidade.

“A transparência, também muito presente nas passarelas deste ano, que embora não seja uma linha, é um elemento capaz de transmitir confiança e sensualidade, porém, usada com peças mais formais, pode transmitir muita sofisticação. Uma blusa transparente, por exemplo, usada com um blazer por cima trás elegância já, a mesma blusa, com um body rendado por baixo, a produção se torna mais sensual”, explica a consultora.

E você, sabe como transmitir a imagem que deseja através das linhas das suas roupas? Pega essa dica!