Fala de Bia do BBB 24 sobre virgindade e o uso de absorvente íntimo gerou dúvidas sobre o tema - Reprodução

Publicado 12/03/2024 16:01

Olá, meninas!



Nesta segunda (111/03), uma das participantes do BBB, a Beatriz, levantou um tema que gera dúvidas em muitas mulheres. A brother não quis utilizar um absorvente interno após a sugestão de outro confinado do programa. Matheus indicou o uso do item para que ela conseguisse entrar na piscina da casa enquanto estava menstruada. Mas a Bia logo declarou: "Não dá, eu sou virgem. Nós não vamos botar nada aqui".



Após a polêmica, vamos entender mais sobre esse assunto? Afinal, quem é virgem pode usar absorvente interno? Primeiro é preciso explicar mais sobre esse conceito. Na cultura popular, a mulher que ainda é virgem, é aquela que possui o hímen intacto. O hímen é uma fina membrana que fica na entrada da vagina, tem um formato de anel e pode ser de vários tamanhos. Quando a mulher tem a sua primeira relação sexual, na maioria das vezes, essa membrana é rompida. Daí vem toda a polêmica sobre esse assunto.



Mas será que é tão simples assim? Esse tema envolve muitas questões culturais e sociológicas. É mais um dos preconceitos entorno da sexualidade feminina. Para entender, conversamos com a ginecologista e obstetra Rachel Frota, que explicou tudo sobre o assunto.



“Um grande equívoco é achar que o hímen rompido é o resultado da primeira relação sexual. Às vezes na própria relação sexual ele não se rompe. Não é a ruptura do hímen que vai fazer com que uma pessoa não seja considerada virgem”, destaca a ginecologista.



Uma pergunta que todos têm dúvidas - É possível colocar o absorvente mesmo com o hímen? A especialista explica. “Uma mulher que ainda não teve relações sexuais precisa entender que ao utilizar um absorvente interno, podem existir rasgos e sangramentos. Principalmente na retirada do item. É preciso conhecer o seu corpo, entender a posição correta. Mais que isso, é respeitar o seu corpo. Uma mulher virgem pode utilizar, mas entender o caso de desconforto e as complicações”, destaca Rachel Frota.



